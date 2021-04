Patrick Sjöberg om sykdommen: – Kroppen var like ved å gi opp

Patrick Sjöberg var innlagt på sykehus i nesten en måned med dobbeltsidig lungebetennelse og blodforgiftning. Han er nå skrevet ut fra sykehuset, men innrømmer i en Instagram-post at han sliter tungt etter hendelsen.

Den svenske friidrettslegenden Patrick Sjöberg (56) er nå skrevet ut av sykehuset etter en lungebetennelse og blodforgiftning. Han forteller selv at han var døden nær og fortsatt sliter tungt.

– Jeg har fortsatt problemer med å bevege meg og finmotorikken er ikke den samme som før jeg ble syk. Jeg har også hatt problemer med appetitten og mistet over 15 kilo, forteller Sjöberg i en lengre Instagram-post.

Der forteller han også at han er glad for å være hjemme fra sykehuset etter å ha vært innlagt på et sykehus i Göteborg med dobbeltsidig lungebetennelse og blodforgiftning i nesten en hel måned. Det er først nå han innser hvor alvorlig situasjonen var.

– Kroppen var like ved å gi opp

– Dette har vært en lærepenge om hvor glad man skal være for god helse. For noen uker siden var kroppen like ved å gi opp, skriver han.

Sjöberg er blant Sveriges største friidrettsstjerner gjennom alle tider. Han er den eneste høydehopper med tre OL-medaljer, og han satte i 1987 verdensrekord med 2,42 under et stevne i Stockholm. Det er fortsatt svensk og europeisk rekord.

Patrik Sjöberg slik han huskes av mange, på vei over lista under en høydekonkurranse.

Etter karrieren skrev han en bok om sin tøffe oppvekst med seksuelle overgrep fra sin treneren og stefar, og han har vært en ettertraktet foredragsholder. Høsten 2019 tok han pause for å få bukt med alkoholproblemer og medikamentmisbruk, noe han var åpen om.

– Et helvete

Han forteller i posten at han fortsatt sliter med psykiske utfordringer etter innleggelsen.

– Hukommelsen min spiller meg et puss og jeg får flashbacks til drømmer jeg har hatt. Det er så merkelig og det er snakk om detaljerte mareritt, som hjernen min har lagret i hukommelsen. Det er et helvete å finne ut av hva jeg har drømt eller hva som faktisk er sant, skriver han.

Sjöberg har den siste tiden brukt mye tid på å kjøre gjennom Frölunda, der han vokste opp, for å friske opp gamle minner. Han ønsker nå å bruke tiden fremover til å trene seg opp igjen fysisk og psykisk.