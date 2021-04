OPCW: Syrias regime brukte kjemiske våpen i 2018

NTB

Det syriske regimet brukte kjemiske våpen i et angrep i Saraqeb i 2018, slås det fast i en ny rapport. Tysklands utenriksminister ber Syria forklare seg.

Rapporten er utarbeidet av Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), som overvåker utbredelsen av kjemiske våpen og arbeider for at FN-konvensjonen som forbyr disse våpnene, overholdes.

Etterforskerne konkluderer med at enheter tilhørende det syriske luftforsvaret brukte kjemiske våpen i Saraqeb i Idlib-provinsen 4. februar 2018.

– Rapporten konkluderer med at det er rimelig grunnlag for å anta at et militærhelikopter fra det syriske luftforsvaret rammet den østlige delen av Saraqeb rundt klokken 21.22 den 4. februar 2018 ved å slippe minst én beholder, heter det i mandagens uttalelse fra FN-organet.

– Slapp ut klorgass over et stort område

– Beholderen åpnet seg og slapp ut klorgass over et stort område, noe som rammet tolv navngitte personer, uttaler OPCW.

Det syriske regimet er anklaget for å ha brukt kjemiske våpen ved en rekke anledninger. OPCW har i tidligere rapporter blant annet konkludert med at Assads styrker brukte sarin og klorgass i to angrep mot landsbyen Lataminah i mars 2017, og i angrepet mot Douma i april 2018, der minst 40 mennesker ble drept.

– Slike åpenbare brudd på folkeretten kan ikke skje uten konsekvenser, det er tydelig for oss, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas i en kommentar til rapporten. Han ber det syriske regimet forklare seg.