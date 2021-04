WHO advarer om smitteeksplosjon

Arbeidere setter opp et feltsykehus for covid-19-pasienter i Bangkok mandag. Myndighetene i Thailand har varslet nye smitteverntiltak etter at smittespredningen har økt. Foto: Somchai Chanjirakitti / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

WHO advarer om at pandemien er i en kritisk fase, der smittetallet globalt øker kraftig til tross for at det finnes velprøvde tiltak for å begrense spredning.