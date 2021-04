Stesønn (34) siktet for drap på en av Englands rikeste menn

Britiske medier meldte kort tid etter drapet at det trolig var en relasjon mellom ofrene og gjerningsmannen. Nå er det klart at det dreier seg om en familietragedie. Stesønnen til Richard Sutton (83) er siktet for drapet på Sutton og overfallet på sin egen mor, Anne Schreiber (65), som fortsatt ligger kritisk skadd på sykehus.

Les mer

Lukk