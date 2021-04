«Nomadland» ble den store Bafta-vinneren

Regissør Chloe Zhao (til venstre) og Frances McDormand på settet til «Nomadland». Filmen ble den store vinneren under søndagens Bafta-utdeling, der Zhao og McDormand vant henholdsvis beste regi og beste kvinnelige hovedrolle. Foto: Searchlight Pictures via AP / NTB

NTB

«Nomadland» ble den store vinneren under søndagens britiske Bafta-utdeling med seier i fire forskjellige kategorier – blant dem beste film og beste regi.

Filmen handler om en kvinne som etter ektemannens død bestemmer seg for å forlate hjembyen i Nevada til fordel for et liv som nomade.

Handlingen utspiller seg i 2011, og hovedrollen spilles av Frances McDormand. Hun ble belønnet med prisen for beste kvinnelige hovedrolle, mens regissør Chloe Zhao fikk prisen for beste regi. I tillegg vant filmen i prisen for beste kinematografi.

«Nomadland» er regnet som en av favorittene foran Oscar-utdelingen senere i april, med seks nominasjoner, blant annet i kategoriene beste film, beste regissør og beste kvinnelige hovedrolle. I mars vant den beste drama og beste regissør under Golden Globe-utdelingen.

Under Bafta-utdelingen vant Veteranen Anthony Hopkins vant beste mannlige hovedrolle for filmen «The Father», som handler om en eldre mann som blir dement. Det var også et nordisk innslag blant prisvinnerne. Danske «Druk», på norsk «Ett glass til» vant i kategorien for beste ikke engelskspråklige film.

Prisene til det britiske film- og TV-akademiet Bafta er Storbritannias motsvar til de amerikanske Oscar- og Emmy-prisene.