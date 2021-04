Over 700 skal være drept etter kuppet i Myanmar

NTB

Militærjuntaens vold mot demonstranter i Myanmar har så langt krevd over 700 liv, opplyser aktivister.

Myndighetenes brutale svar på protestene mot kuppet har vakt fordømmelse verden over. Lørdag meldte øyenvitner at over 80 demonstranter ble drept i byen Bago. Byen ligger 65 kilometer nordøst for Yangon.

FNs kontor i Myanmar oppgir på Twitter at de sårede i Bago er blitt nektet medisinsk behandling.

Det er en interesseorganisasjon for politiske fanger som søndag meldte at den har registrert at 701 sivile er blitt drept siden 1. februar.

Militærjuntaens tall er langt lavere. Fredag opplyste en talsmann at 248 personer er drept.