Historisk helikoptertur på Mars utsatt

Mars-roveren Perseverance i forgrunnen og den lille helikopterdronen Ingenuity i bakgrunnen avbildet med et kamera på roverens arm. Foto: NASA/JPL-Caltech / MSSS via AP / NTB

NTB

Nasa opplyser at den første flyturen minihelikopteret Ingenuity skulle ta på Mars, er utsatt på grunn av tekniske problemer.

Helikopteret, som fra jorden styres av blant annet nordmannen Håvard Fjær Grip i Nasa, kan tidligst legge ut på flytur onsdag. Opprinnelig skulle jomfruturen på den røde planeten skje natt til mandag.

Ifølge Nasa ble det oppdaget et mulig teknisk problem med helikopterets rotor under en test. Nasa opplyser at helikopteret er uskadd, men at det vil ta litt tid å granske data det har sendt tilbake til jorda om det mulige problemet.

Minihelikopteret veier 1,8 kilo og minner mer om det vi her på jorda kaller en drone. Det landet på Mars med roveren Perseverance i februar.

Grip skal styre helikopteret fra jorda, men på grunn av avstanden til Mars tar det flere minutter før signalene han sender, når fram. Det kan dermed ikke styres i sanntid.

– Det eneste kriteriet for suksess for oss er om vi klarer å fly på Mars for første gang i historien. Vi mener det er høy sannsynlighet for å få det til, sa Grip til NTB i fjor.