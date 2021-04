Tyske AfD går til valg for å stoppe koronatiltak

Jörg Meuthen, den ene av AfDs to ledere, på en pressekonferanse etter valgtapet i Rheinland-Pfalz og Baden-Württemberg i mars. Tobias. Foto: Tobias Schwarz / AP / NTB

Det tyske ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vil forsøke å utnytte mange tyskeres motvilje mot koronatiltak og går til valg for å oppheve dem.

På sitt landsmøte i helgen har de ennå ikke blitt enig om en statsministerkandidat, men de har bestemt seg for slagord, nemlig «Tyskland, men normalt».

Partilederne skryter av at de har samlet 570 delegater til landsmøtet i Dresden, i motsetning til andre partier som har avholdt digitale landsmøter, i tråd med myndighetenes anbefalinger for å bremse pandemien som hittil har kostet 80.000 tyskere livet

Landsmøtet vedtok en såkalt koronaresolusjon, som går imot å presse folk til å teste seg, vaksinere seg, bruke munnbind og smittesporingsapper og bli med i programmer for vaksinepass.

– Nedstengningsgalskap

– AfD vil vise at ingenting av forbudsorgiene, innelåsingen, nedstengningsgalskapen er nødvendig om man kan stole på andre, sa den ene av partiets to ledere, Jörg Meuthen.

Björn Höcke, partiets leder i Thüringen, hevdet i sitt innlegg at pandemien er et resultat av all testingen.

AfD er for tiden det største opposisjonspartiet i den tyske nasjonalforsamlingen siden de to største partiene, CDU og SPD, regjerer i en storkoalisjon, men de har vanskelig for å nå fram siden ingen partier vil samarbeide med dem.

Taper støtte i delstater

I de siste meningsmålingene har partiet ligget på 10–12 prosent, men i viktige delstatsvalg i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz nylig tapte de en tredel av sin oppslutning.

Nedgangen skjer mens mange partimedlemmer tar del i demonstrasjonene mot koronatiltak, som konspirasjonsteoretikere og vaksinemotstandere, høyreekstremister og anarkister står bak.

En høylytt minoritet i Tyskland er imot myndighetenes tiltak, men et klart flertall støtter tiltakene. Mange vil ha enda strengere tiltak for å prøve å få slutt på pandemien en gang for alle.