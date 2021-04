Jihadister angriper bistandsorganisasjoner i Nigeria

NTB

IS-tilknyttede jihadister angrep lørdag bygningene til internasjonale bistandsorganisasjoner i byen Damasak i delstaten Borno i Nigeria.

Væpnede menn fra IS i Vest-Afrika-provinsen (ISWAP) stormet byen og satte fyr på en rekke bygninger. Sent lørdag kveld var de fortsatt i byen, der de fyrte av våpen i gatene og tente på flere bygg.

Et FN-senter var helt utbrent etter at en brann i et annet bygg spredte seg, og kontorene til tre andre organisasjoner ble også påtent.

En militærkilde bekrefter angrepet, men hevder at det ble slått tilbake da angriperne prøvde å innta byens militærbase.

ISWAP, som i 2016 brøt med islamistgruppa Boko Haram, er blitt en dominerende trussel i Nigeria, med angrep på soldater og baser og drap på sivile ved falske veisperringer.