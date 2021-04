NTB

Den omstridte amerikanske politikeren og advokaten Ramsey Clark er død, 93 år gammel.

Clark var justisminister under president Lyndon B. Johnson og bidro til å få gjennom borgerrettighetslovene. Hans departement sto også for tiltalen mot barnelegen Benjamin Spock for å ha hjulpet kritikere av Vietnam-krigen til å unngå militærtjeneste.

Han ble imidlertid senere sterkt kritisk til USAs utenrikspolitikk og endte opp med å fungere som forsvarer for Saddam Hussein og Serbias folkemordtiltalte president Slobodan Milosevic.

Trass i hans kritikk av USAs utenrikspolitikk ba president Jimmy Carter om hans hjelp til å forhandle om løslatelse av de 53 diplomatene som var tatt til fange i Iran i 1979.

Forhandlingene mislyktes, men han dro senere til Iran for egen regning der han kalte gisseltakingen forståelig. En rasende Carter truet med å stille ham for retten for å ha brutt et reiseforbud.

Han ble imidlertid hyllet av mange for sin innsats for menneskerettighetene, blant dem Amnesty USAs leder i 1990, John Healey, og borgerrettighetsaktivisten Roy Wilkins.

Blant dem som sørger over hans død, er den palestinske politikeren Hanan Ashrawi og Cubas president Miguel Díaz-Canel.