Boris Jonson deltar ikke i prins Philips bisettelse

NTB

Statsminister Boris Johnson vil ikke delta i prins Philips bisettelse på grunn av plassbegrensning som følge av coronarestriksjoner.

– På grunn av coronarestriksjoner kan kun 30 personer delta i bisettelsen til HRH prins Philip, hertugen av Edinburgh, heter det i en uttalelse fra Downing Street.

– Statsministeren ønsker å gjøre det som er best for kongehuset og med det sørge for at så mange familiemedlemmer som mulig kan delta. Han kommer derfor ikke til å delta i bisettelsen lørdag, heter det videre.

Prins Philip døde fredag, 99 år gammel. Han bisettes fra St. George's Chapel i Windsor Castle 17. april.