Prins Philips siste ønske gikk i oppfyllelse

Fredag morgen døde prins Philip, dronning Elizabeths ektemann gjennom 73 år. Den 99 år gamle britiske hertugen hadde kun ett ønske i tiden før sin død.

Storbritannia er i sorg etter prins Philips bortgang. Det var 9. april at den britiske prinsen døde i hjemmet sitt i Windsor Castle. Dermed fikk han oppfylt sitt siste ønske, sier kilder tett på kongehuset til New York Post.

– Det var hertugens ønske å tilbringe sin siste tid i ro og mak hjemme. Vi visste at da han ble fraktet hjem, så var det for å dø slik han ville, ikke på et sykehus, men hjemme i sin egen seng, sier kilden, som ikke er navngitt, til avisen.

– Vi gråter med deg, sto det på forsiden av avisen The Sun lørdag morgen. Les mer Lukk

Den 99 år gamle prinsen ble innlagt på sykehus og gjennomgikk hjerteoperasjon tidligere i år. Han ble sist observert offentlig da han ble utskrevet 16. mars. Siden har han tilbragt tiden på Windsor Castle. Dronning Elizabeth har tidligere uttrykt at hun, på lik linje med sin ektemann, anser Windsor Castle som hjem, og Buckingham Palace som sin arbeidsplass. Dronningen er i sorg over tapet av sin ektemann gjennom 73 år.

– Min styrke og min støtte, er begrepet hans kone har brukt om ham.

Lørdag morgen våknet britene til flagg på halv stang over hele landet.