Svensk studie: Én av ti får langtidsvirkninger av covid-19

NTB

Hver tiende person med mild covid-19 rammes av langtidsvirkninger, viser en svensk studie av coronasmittede sykehusansatte.

De vanligste symptomene er tap av smaks- og luktesans, samt en følelse av å være sliten, men åtte måneder etter infeksjonen, hadde én av ti i studien moderate til alvorlige symptomer, kommer det fram i studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA.

– Det er et høyt tall, og det er leit at det er såpass mange med symptomer som påvirker dem sosialt, hjemme og på jobben så lenge, sier Charlotte Thålin, som er legespesialist og ansvarlig forsker for studien.

Forskerne fant imidlertid ikke at enkelte andre symptomer, som også knyttes til covid-19, vedvarte.

– Vi ser jo ikke en økt forekomst av hjertebank, andre langvarige problemer og kognitive problemer som hukommelsestap. Og det er jo betryggende, sier hun.

Forskergruppen, som er satt sammen av folk fra Danderyds sjukhus i kommunen med samme navn og Karolinska Institutet, skal fortsette å følge deltakerne i studien og hvordan deres langtidsvirkninger utvikler seg.