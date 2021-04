Svensk vaksinekoordinator: EU vil kjøpe inn til vaksineringsrunder i 2022 og 2023

NTB

EU-kommisjonen har et vidtrekkende mandat for framtidige vaksineinnkjøp, sier Sveriges vaksinekoordinator etter oppslag om innkjøp av 1,8 milliarder doser.

Ubekreftede meldinger sier at EU arbeider for å kjøpe inn 1,8 milliarder doser koronavaksine til bruk i årene framover. Den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström sier til Dagens Nyheter at EU-landene har gitt kommisjonen fullmakt til å forhandle om dette.

Bergström vil ikke si hvilken vaksineprodusent EU forhandler med, men sier at målet er at alle EUs borgere skal få tilbud om to vaksinerunder i både 2022 og 2023, dersom det er behov for det. EUs medlemsland hadde i 2020 rundt 447 millioner innbyggere.

– Forhåpentlig trenger vi ikke det, men vi må ha kapasiteten, sier Bergström.

Han legger til at hvert medlemsland må avgjøre om de vil være med på en slik avtale. Også Norge får vaksiner gjennom EUs innkjøp.