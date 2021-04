Djiboutis 73 år gamle leder gjorde nesten rent bord i valget

NTB

Djiboutis mangeårige leder Ismail Omar Guelleh gikk seirende ut av presidentvalget i landet. Valget ble boikottet av opposisjonen.

Uten reelle motstandere fikk Guelleh 98,5 prosent av stemmene, viser den foreløpige opptellingen. En inntil nylig ukjent forretningsmann var Guellehs eneste utfordrer.

Internasjonale observatører påpeker at selve valget gikk greit for seg, uten mistanker om valgfusk til tross for at presidenten gjorde nesten rent bord. Guelleh selv har hyllet måten valget foregikk på.

Guelleh ble håndplukket som arvtaker til slektningen Hassan Gouled Aptidon, som var Djiboutis første president etter løsrivelsen fra Frankrike i 1977. Han velges til en femte periode som president, noe som etter grunnloven må bli hans siste ettersom personer over 75 år ikke kan velges til president. Så langt har Guelleh styrt Djibouti i 22 år.

Strategisk viktig

Guellehs eneste utfordrer var den politiske nykommeren Zakaria Ismail Farah. Den 56 år gamle forretningsmannen, som har slått seg opp på import av vaskemidler, hadde imidlertid lite å stille om med mot den 73 år gamle presidenten.

Djibouti er Afrikas minste land og på størrelse med Viken fylke. Landet består for det meste av ørken.

Det har knapt en million innbyggere, men er strategisk viktig plassert på Afrikas Horn. Over 60 prosent av verdens oljeforsyninger passerer Bab al-Mandeb-stredet utenfor landets kystlinje.

Det er dessuten det eneste landet i verden der både USA og Kina har etablert militærbaser, noe også Italia, Saudi-Arabia, Japan og den tidligere kolonimakten Frankrike har.

Jemen og Somalia

USA har også en strategisk viktig dronebase i Djibouti, som blant annet benyttes i krigføringen mot den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab i Somalia.

På den andre siden av det smale stredet ligger krigsherjede Jemen, der USA også har gjennomført en rekke droneangrep mot antatte al-Qaida-mål.

Kina etablerte sin første marinebase i utlandet i Djibouti i 2017, vel vitende om landets strategisk viktige beliggenhet.

En betydelig andel av Kinas eksport til EU passerer gjennom Bab al-Mandeb-stredet, og Beijing har investert tungt i havneanlegg og øvrige infrastruktur, blant annet en jernbane til nabolandet Etiopia.

Protester møtt med vold

Samtidig som Guelleh har etablert nært samarbeid med en rekke land, har han de siste to tiårene slått hardt ned på politiske motstandere og innskrenket pressefriheten i landet.

I 2020 var det omfattende protester, som ble møtt med brutal maktbruk fra politiets side, og også i valgkampen har det vært demonstrasjoner mot Guelleh.