Kina ilegger Alibaba gigantbot for monopolvirksomhet

NTB

Netthandelgiganten Alibaba er ilagt en bot på nesten 24 milliarder kroner av kinesiske myndigheter for monopolvirksomhet.

Kinesiske myndigheter avviste tidligere i uken at de hadde planer om å ilegge netthandelsselskapet en gigantbot for brudd på konkurransereglene. Lørdag melder statlige medier at boten likevel blir noe av.

Botens størrelse på 18,2 milliarder yuan tilsvarer 23,6 milliarder kroner.

Alibaba er ett av verdens største selskaper, og selskapets grunnlegger Jack Ma er blitt en internasjonal forretningskjendis, og omstridt i eget hjemland. Etter å ha utfordret kinesiske myndigheter i fjor høst, forsvant Ma fra offentligheten i flere måneder før han dukket opp igjen i januar.