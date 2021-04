Republikanerne tar med seg donorer og mulige presidentkandidater til Trump

NTB

Det republikanske partiet inviterer i helgen økonomiske støttespillere og mulige presidentkandidater til Donald Trumps bakgård i Florida.

Trump er selv hovedtaler på det lukkede arrangementet som finner sted på et luksushotell i Florida, bare et par steinkast unna eiendommen der den tidligere presidenten nå bor.

Selv om enkelte republikanere ønsker å ta avstand fra Trump, viser adressen for donorstevnet, og valget av hovedtaler, at Trump fortsatt har et godt grep om partiet, påpeker amerikanske medier.

Det er Republikanernes nasjonalkomité (RNC) som arrangerer møtet, og de håper å samle inn flere millioner dollar for å bygge opp kandidater til presidentvalget i 2024. Trump har selv ennå ikke sagt om han vil stille til valg igjen da.

– Stedet dette møtet holdes viser at partiet fortsatt i stor grad er i Trumps grep. Partiet ser ikke ut til å ha evnen til å bryte fri fra sin tidligere leder, sier donoren Dan Eberhart, en av de inviterte til innsamlingsstevnet.

I tillegg til Trump kommer Florida-guvernør Ron DeSantis, South Dakota-guvernør Kristi Noem, tidligere utenriksminister Mike Pompeo og senator Tom Cotton til å delta. De regnes alle som mulige presidentkandidater i 2024.