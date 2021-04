Døde hvaler i California forbløffer forskerne

En av de fire døde hvalene som har dukket opp på kystlinjen ved San Francisco de siste dagene. Foto: The Marine Mammal Center via AP / NTB

NTB

Fire døde gråhvaler er skylt i land i San Francisco-bukta de siste ni dagene. – Sjokkerende mange, sier hvalforsker.

– Det er urovekkende at vi må rykke ut til fire døde gråhvaler på litt over en uke, det setter virkelig utfordringene denne arten har i et perspektiv, sier Pádraig Duignan ved forskningsinstituttet The Marine Mammal Center.

Gråhvalen migrerer til havområdene utenfor Mexico vinterstid, og forflytter seg nordover til California på sommeren. Forskere har i flere år vært urolige for at migrasjonsruten forstyrres på en slik måte at arten blir truet.

Foreløpige undersøkelser viser at en av hvalene trolig er blitt truffet av et skip. Ellers skal hvalen ha vært i god form. Det er ikke kjent hvilken tilstand de tre andre var i.

– Så mange døde hvaler på en uke er sjokkerende, særlig fordi dette bare er toppen av isfjellet, sier Kristen Monsell ved Senteret for biologisk mangfold, en organisasjon som er i ferd med å saksøke California for å få fartsgrenser til sjøs utenfor delstaten.