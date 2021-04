Kongressen innleder granskning av Matt Gaetz

NTB

Kongressens etikkomité åpner granskning av kongressmannen Matt Gaetz, som etterforskes av justisdepartementet for anklager om sex med mindreårige.

Amerikanske medier påpeker at granskningen i etikkomiteen er første offisielle tegn på at partitoppene i USA er villig til å ta i skandalen som har skapt store overskrifter.

Gaetz, en republikaner fra Florida, er anklaget for sex med mindreårige, og for å krysset en delstatsgrense med en mindreårig. Sistnevnte hører under lovgivningen om menneskehandel. Saken etterforskes av justisdepartementet.

Gaetz er ikke siktet for noe lovbrudd, avviser anklagene og omtaler det som en svertekampanje. Han etterforskes for anklager om at han har betalt eller gitt gaver til mindreårige i bytte mot sex, opplyser to kilder i justisdepartementet som ikke vil bli navngitt.

Granskingen i etikkomiteen har et bredt utgangspunkt, og den vil se på alt fra anklagene om sexlovbrudd til korrupsjon, sier komitéleder og demokrat Ted Deutsch og republikaneren Jackie Walorski i en uttalelse.

Slike granskninger foregår bak lukkede dører, og det er ikke ventet at det vil komme en konklusjon før om uker eller måneder.