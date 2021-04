Greta Thunberg vil droppe klimakonferanse på grunn av lave vaksinetall

Greta Thunbergs skolestreik har inspirert unge over hele verden. Nå sier klimaaktivisten at hun mener en kommende konferanse i Skottland bør utsettes til flere i verden er vaksinert. Arkivfoto: Jessica Gow / NTB

NTB

Den svenske aktivisten Greta Thunberg mener klimakonferansen COP26 bør utsettes til flere har fått covid-19-vaksine.

Thunberg sier til BBC at hun foreløpig ikke har planer om å delta på konferansen, som skal holdes i Glasgow i november. Konferansen er allerede utsatt med et år, og det har vært rykter om en ny utsettelse. Den svenske 18-åringen mener arrangøren bør vente til flere i verden er vaksinert.

– Det må skje på riktig måte. Det beste ville selvfølgelig være å få alle vaksinert så raskt som mulig, slik at alle kan delta på like premisser, sier hun til den britiske kringkasteren.

Etter at hun startet sin skolestreik for klimaet i 2018, har Thunberg blitt en av de fremste stemmene i kampen mot klimaendringene. Hennes aktivisme har inspirert unge over hele verden, og skolestreik har blitt en global aksjonsform. I 2019 ble hun kåret til årets person av nyhetsmagasinet Time.

Selv om hun ikke har noen formell rolle under konferansen i Glasgow, vil hennes fravær være et slag i ansiktet for den britiske regjeringen, skriver BBC.

En endelig avgjørelse om når COP26 skal holdes, er ventet innen kort tid, ifølge BBC, som skriver at myndighetene legger planer for å kunne ta imot opptil 30.000 deltakere.