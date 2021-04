Militærjuntaen i Myanmar sier unntakstilstand kan bli forlenget

NTB

Den ett års lange unntakstilstanden i Myanmar som ble innført da militæret tok makten 1. februar, kan bli forlenget.

I et intervju med CNN sier Zaw Min Tun, en talsperson for militærjuntaen, at et valg i landet i henhold til grunnloven må bli avholdt innen to år.

Han oppgir ingen tydelig tidslinje for avviklingen av valget, men holder også muligheten åpen for at unntakstilstanden kan bli forlenget med seks måneder eller mer.

– Det var ikke et kupp, sier Zaw Min Tun i intervjuet. Han fastholder militærets narrativ om at de tok makten for å passe på mens valgfuskanklager blir undersøkt.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen AAPP i Myanmar er 598 sivile drept og 2.850 pågrepet siden kuppet. Nærmere 50 av de drepte var mindreårige.

Zaw Min Tu skylder på det han kaller opprørske demonstranter for at mange har blitt drept.

– Det vil bli dødsfall når opptøyene slås ned på, men vi skyter ikke rundt uten disiplin, sier han.