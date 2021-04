Bredt utvalg av kandidater når Peru går til valg

NTB

Tolv hovedkandidater kjemper om å bli Perus fjerde president på fem måneder. Bak dem stiller et mangfold av kandidater til landets nasjonalforsamling.

Martin Vizcarra ble stilt for riksrett og avsatt som «moralsk inkompetent» i november. Etterfølgeren Manuel Merino ble møtt av så voldsomme protester at han trakk seg etter fem dager. Han ble etterfulgt av Francisco Sagasti, som ble vraket som toppkandidat i eget parti. Dermed står søndagens presidentvalg om hvem som skal bli landets fjerde president på under et halvt år.

Sagasti stiller riktignok i søndagens valg, som andre visepresidentkandidat for Julio Guzman. Med en oppslutning på rundt 2 prosent på de siste målingene er det lite som tyder på at partiet deres holder på presidentmakten.

Langt under 50 prosent

Med tolv kandidater er det mange å fordele stemmene på, og det er bare unntaksvis at noen har oppnådd tosifret oppslutning de siste ukene. Yonhy Lescano fra det liberale reformpartiet har ledet på flest målinger den siste tiden, men ligger stort sett på rundt 10–12 prosent. Med en toppnotering på 15,6 prosent er han likevel langt unne de 50 prosentene som kreves for å vinne i første runde. Dersom det blir nødvendig med en ny runde, skal den holdes i juni.

Også konservative Rafael Lopez Aliaga topper flere målinger, mens nyliberale Hernando de Soto og Keiko Fujimori nylig delte førsteplassen. Sistnevnte hører til langt ute på høyreflyen og er datter av tidligere president Alberto Fujimori.

Eksfotballspiller George Forsyth ledet på de fleste målingen fram til februar, men havner nå i «hovedfeltet», litt bak teten. Forsyth ble nylig den tredje kandidaten som testet positivt for covid-19. Fra før er Guzman og Ciro Galvez smittet.

Første transperson

I tillegg til å velge statsoverhode, skal peruanerne også velge 130 representanter til landets nasjonalforsamling. I et land med økende mangfold er det også stor variasjon blant de 2.572 kandidatene.

Noen av dem som skiller seg ut i feltet av politikere, er en tidligere sexarbeider, en 63-åring som har spilt Jesus i korsvandringer i 45 år, en cosplayer og Gahela Cari, som håper å bli den første transpersonen i kongressen.

28 år gamle Cari stiller for venstrepartiet Juntos por el Peru (Sammen for Peru) og ønsker å oppnå radikale sosiale endringer i et samfunn hun sier har utsatt henne for mobbing og vold. Hun har også blitt møtt med fornærmelser fra andre kandidater og sier det gjorde henne vondt at valgstyret insisterte på at hun stilte under det mannlige navnet hun fikk ved fødselen

Dersom hun blir valgt, lover Cari å kjempe for «et fritt samfunn, uten diskriminering og vold».

– Mye ondskap

Angela Villon kjemper også mot undertrykking, vold og diskriminering.

– Vi horer stemmer også, og vi er lei av å bli utnyttet, sier den tidligere sexarbeideren. Hun sier hun vil kjempe for å gjøre prostitusjon lovlig og gi verdighet til dem som selger sex.

– Vi er ofre for mye ondskap – de voldtar oss, bortfører oss og dreper oss. Det kostet meg mange tårer før jeg forsto at jeg er et menneske med rettigheter, forteller hun. 56-åringen begynte å selge sex som 16-åring. Hun sluttet etter 35 år og har de siste fem årene jobbet for sexarbeideres rettigheter.

Villon sier det er rundt 250.000 sexarbeidere i Peru.

Jesus og anime

Juli Mario Valencia er kandidat nummer 33, noe han ser på som et mirakel, ettersom det var så gammel Jesus ble. I 45 år har lastebilsjåføren spilt frelseren i korsvandringer gjennom hovedstaden Lima, men i år ble det ikke noe av. Koronaavlysningen ga ham i stedet mer tid til å drive valgkamp.

– Valencia sier han stiller til valg som «Guds redskap for å rydde opp i vårt nasjonale hus, kongressen». Han mener økonomiske interesser har tatt kontroll over nasjonalforsamlingen.

I likhet med Valencia liker også 31 år gamle Milagros Juarez å opptre som en annen enn seg selv. Hun dyrker cosplay, en hobby og subkultur der deltakere kler seg ut for å ligne figurer fra japansk populærkultur. Juarez' foretrukne figur er Asuka Langley fra animeserien Neon Genesis Evangelion.

Juarez driver valgkamp med Pikachu fra Pokémon under armen og vil ha bruk av japanske tegnefilmer og serier «anerkjent som kulturaktiviteter i Peru». Hun kjemper også mot deportering av utlendinger som ikke har formelle arbeidsforhold i landet og beskriver seg som «katolikk og patriot».

Maktskifte til sommeren

Dagens kongress er satt sammen av elleve partigrupper og fem uavhengige kandidater. De har sittet siden Vizcarra skrev ut nyvalg i januar i fjor etter å ha oppløst kongressen i september 2019.

Valgperioden utløper i juli, og den nye kongressen skal tas i ed senest 27. juli. Fristen for den formelle innsettelsen av presidenten og de to visepresidentene er dagen etter.

Både kongressen og presidentskapet velges for fem år av gangen.