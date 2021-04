Mexicos president vil ha AstraZeneca-vaksine

NTB

President Andrés Manuel López Obrador som var koronasyk i januar, sier han ønsker å bli vaksinert med vaksinen til AstraZeneca.

Det er bevist at risikoen ved å ta vaksinen fra det svenskbritiske legemiddelselskapet og Oxford-universitetet er lav, påpeker den 67 år gamle presidenten.

Flere land har stanset vaksineringen for personer som er yngre enn 50 til 65 år på grunn av en mulig forbindelse mellom AstraZenecas vaksine og sjeldne blodpropper.

López Obrador ble syk med covid-19 i januar og sa for et par dager siden sa han at han ikke trengte en vaksine. Han hadde nok antistoffer i kroppen etter å ha vært smittet, var forklaringen han da oppga.

I tillegg til helsearbeidere og noen lærere, blir personer over 60 år vaksinert i Mexico. Siden vaksineringen startet i slutten av desember har kun 1 prosent av befolkningen blitt fullvaksinert.

Mexico har nødgodkjent seks vaksiner, men har få doser. USA har lånt bort 2,7 millioner doser av AstraZeneca-vaksinen, siden den ennå ikke er godkjent i nabolandet i nord.