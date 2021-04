Regjeringen i Sverige foreslår ny innvandringslov

Justisminister Morgan Andersson deltok under presentasjonen av det nye lovforslaget torsdag. Bildet ble tatt under en pressekonferanse etter det svenske valget i 2018. Foto: Jonas Ekströmer / TT / NTB

NTB

Den svenske regjeringen vil videreføre flere innstramminger i innvandringspolitikken som ble innført midlertidig i 2016.

Et forslag til ny innvandringslov ble lagt fram torsdag. Et viktig punkt er at det i første omgang kun skal gis midlertidig opphold til flyktninger som innvilges asyl.

Dette er i tråd med det som har vært hovedpraksisen siden 2016. Men de midlertidig oppholdstillatelsene skulle i utgangspunktet være en midlertidig ordning i etterkant av den såkalte migrantkrisen.

Stiller krav

Etter tre år kan flyktningene søke om permanent oppholdstillatelse. I henhold til lovforslaget må de imidlertid oppfylle krav om svenskkunnskaper, evne til å forsørge seg selv og kunnskap om det svenske samfunnet. Søkerens rulleblad vil også bli sjekket.

– Utlendingsloven vil sikre at vi ligger på linje med andre EU-land, sier justisminister Morgan Johansson fra Socialdemokraterna.

Han mener også at loven vil bidra til at Sverige ikke igjen havner i samme situasjon som i 2015. Da tok landet imot 160.000 asylsøkere, delvis som følge av liberal innvandringspolitikk. Antallet var det høyeste per innbygger av alle EU-landene.

– Amnesti

Det nye lovforslaget har fått kritikk fra partier både på høyre- og venstresiden. Både Moderaterna og høyrepopulistiske Sverigedemokraterna mener forslaget i praksis gir amnesti til mange unge enslige asylsøkere med avslag på søknadene.

Morgan Johansson tror likevel at forslaget vil få flertall i Riksdagen.

– Det er avbalansert, langsiktig holdbart og kommer etter min vurdering til å gå gjennom i Riksdagen, sier justisministeren.