Tyrkia anklager EU for sitteplassfadese i Ankara

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen måtte sette seg på en sofakant ettersom det ikke var satt fram noen stol til henne under møtet med Tyrkias president denne uken.

NTB

Tyrkia slår tilbake mot EU etter å ha fått ramsalt kritikk for at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ikke fikk en egen stol under et møte i Ankara.