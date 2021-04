Syria melder om israelske luftangrep mot Damaskus

NTB

Det syriske luftforsvaret har skutt ned raketter fra det som sies å være et israelsk angrep mot Damaskus, melder det statlige syriske nyhetsbyrået Sana.

Like før klokken 1 natt til torsdag ble det skutt raketter mot Damaskus, og de fleste av dem ble skutt ned, opplyser militære kilder til Sana.

Fire soldater skal ha blitt såret i angrepet, som også førte til materielle skader. Syrian Observatory for Human Rights sier luftangrepet var rettet mot militære stillinger nær Damaskus og at et våpenlager tilhørende Iran ble ødelagt.

Siden utbruddet av borgerkrigen i 2011 har Israel regelmessig utført angrep i Syria, i hovedsak rettet mot libanesiske og Iran-støttede Hizbollah og syriske styrker.

Israel bekrefter sjelden slike angrep, men det israelske forsvaret har opplyst at det i fjor ble utført om lag 50 angrep i Syria.