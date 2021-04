Iran anriker stadig mer uran

NTB

Iranske myndigheter opplyser at landet nå har produsert 55 kilo uran, anriket til 20 prosent, ifølge Reuters.

Anrikningen er et brudd på atomavtalen fra 2015 og kan også tyde på at landet nå anriker mer enn 10 kilo uran i måneden, noe som vil være i strid med en lov som ble vedtatt av den iranske nasjonalforsamlingen i januar, skriver Reuters.

Uran benyttet i atomvåpen har vanligvis en anrikningsgrad på minst 85 prosent, men i teorien kan man lage såkalt skitne bomber med et hvilket som helst radioaktivt materiale, for eksempel lavanriket uran.

Iranske myndigheter har gjentatte ganger forsikret at landet ikke ønsker å utvikle atomvåpen og lovet i atomavtalen å holde anrikningsgraden til 3,67 prosent, nok til bruk i atomkraftverk.

Som et svar på at daværende president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen og gjeninnførte strenge sanksjoner mot Iran, varslet myndighetene i Teheran at de ikke lenger vil rette seg etter enkelte punkter i avtalen.

President Joe Biden har gjort det klart at han ønsker å blåse nytt liv i atomavtalen, og tirsdag ble det innledet nye samtaler i Wien der også amerikanske utsendinger var til stede.