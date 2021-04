Frankrike åpner Rwanda-arkiv

Frankrike bærer et «stort og overveldende» ansvar for at folkemordet i Rwanda, som kostet rundt 800.000 mennesker livet, kunne finne sted, konkluderte en kommisjon bestående av franske historikere nylig.

NTB

Den franske regjeringen åpner statsarkivet og frigir en betydelig del av dokumentene som omhandler folkemordet i Rwanda i 1994.

Rundt 800.000 mennesker ble i løpet av fire måneder drept i folkemordet, de aller fleste av dem fra Rwandas tutsiminoritet.

En kommisjon bestående av historikere oppnevnt av president Emmanuel Macron, leverte i forrige måned sin rapport og konkluderte med at Frankrike bærer et «stort og overveldende» ansvar for at folkemordet kunne finne sted og «var blinde» for det som var under oppseiling.

Historikerne fant det imidlertid ikke bevist at franske myndigheter var direkte medskyldige i folkemordet, en konklusjon som først og fremst var basert på dokumenter i arkivene etter Frankrikes daværende president François Mitterrand og statsminister Edouard Balladur.

Mange av dokumentene historikerne fikk tilgang til, skal nå også gjøres tilgjengelige for offentligheten, har den franske regjeringen bestemt.