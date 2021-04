Prestisjenederlag for USAs flyvåpen: Mislykket test av hypersonisk rakett

USA bruker store ressurser for å fremstille sofistikerte våpen som kan gi landet et militært overtak i en fremtidig konflikt med rivaliserende stater. Men denne uken gikk det galt.

– Selv om det er skuffende at testen ikke gikk som planlagt, så ga den uvurderlig informasjon som vi kan lære av fremover. Dette er grunnen til at vi tester, sier general Heath Collins, administrerende direktør for våpendirektoratets programmer, i en offisiell uttalelse fra US Air Force.

Testfeilen er likevel et alvorlig tilbakeslag for USA i kappløpet med Kina og Russland om å utvikle hypersoniske våpen i en tid med økte globale spenninger, skriver CNN.

– Designet for å fly i høye hastigheter og lave høyder

Kina og Russland er i ferd med å lykkes med utvikle nye hypersoniske missiler som kan trenge gjennom fiendtlige forsvarsverk uten å bli oppdaget eller skutt ned.

– Blant de nye våpensystemene som Kina tester, er et hypersonisk, interkontinentalt våpen (DF-ZF), i likhet med den russiske Avangard, som er designet for å fly i høye hastigheter og lave høyder, noe som kompliserer vår evne til å få presis advarsel om angrep, sa daværende sjef for US Nordkommando, general Terrence O'Shaughnessy, i februar 2020, ifølge amerikanske medier.

Missilet ble aldri utløst



Mandag denne uken tok et B-52H Stratofortress-bombefly av fra Edwards Air Force Base i California. Oppdraget var å teste et nyutviklet hypersonisk missil. Men idet raketten skulle avfyres, gikk noe galt.

Det supermoderne missilet ble aldri utløst, og bombeflyet måtte vende tilbake med missilet intakt om bord i flyet, melder The Hill.

Den dagen testen blir vellykket håper USA å ha et våpen som er designet for å kunne tilbakelegge store avstander i svært høy hastighet og bevege seg gjennom fiendtlige og godt forsvarte luftrom.

Raketten skal kunne brukes til å angripe mål som havner, flyplasser og andre installasjoner før den rekker å bli skutt ned.

Video: Norske kampfly drilles med B-1 bombefly i norsk luftrom

Your browser doesn't support HTML5 video. Norske kampfly drilles med B-1 bombefly i norsk luftrom Les mer Lukk

Kan fly med 20 ganger lydens hastighet

Ifølge Pentagon er målet å utvikle en hypersonisk missil som kan fly med 20 ganger lydens hastighet, noe som vil gjøre raketten nærmest umulig å ramme før den treffer sitt mål.

– Våpenet vil gi amerikanske militære ledere over hele verden evnen til å ødelegge høyverdige, tidssensitive mål, heter det i en uttalelse fra US Air Force.

Militære eksperter i USA har advart mot at hypersoniske våpen allerede har endret spillereglene i krig på samme måte som atomteknologien gjorde i forrige århundre.

​​– Kan destabilisere den globale sikkerhetssituasjonen

– Selv om hypersoniske våpen aldri har blitt brukt i kamp, ​​kan det destabilisere den globale sikkerhetssituasjonen og utgjøre en eksistensiell trussel mot vår nasjon, sa den tidligere fungerende marinesekretæren Thomas Modly, i mars 2020, ifølge The National Interest.

Pentagons hypersoniske program er kostnadsberegnet til nærmere 30 milliarder norske kroner. Målet er å ha hypersoniske raketter klare for utplassering i løpet av de neste årene.

Les også: USA-ledet allianse ruster opp mot Kina – advares mot «giftig kald krig-mentalitet»

Vieo: Russland offentliggjør video av verdens kraftigste atomvåpen noensinne detonert