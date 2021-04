Berømt komiker pågrepet i Myanmar

Komikeren og aktivisten Zarganar, som egentlig heter Maung Thura, fotografert i Yangon i 2011 etter å ha blitt løslatt. Han sonet en 35 år lang fengselsstraff, men ble løslatt før tiden sammen med andre ledende dissidenter. Nå er han pågrepet igjen. Det er uklart hva han er siktet for. Arkivfoto: Khin Maung Win / AP / NTB

NTB

Politi og soldater har pågrepet satirikeren og aktivisten Zarganar, Myanmars mest kjente komiker, opplyser en kollega.

60-åringen ble hentet i sitt hjem tirsdag av sikkerhetsstyrker som ankom i to militære kjøretøy, ifølge komikeren Ngepyawkyaw.

Zarganar har vært inn og ut av fengsel siden han var aktiv i folkeoppstanden mot det forrige militærdiktaturet i 1988. Han er også godt kjent for sitt sosiale arbeid, blant annet da han i 2008 organiserte hjelp for ofrene for syklonen Nargis.

Den siste uka har militærjuntaen utstedt arrestordrer for rundt 100 kulturfolk innen litteratur, film, teater, musikk og journalistikk. De anklages for å ha spredt informasjon som undergraver landets stabilitet og rettsstaten.