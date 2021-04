Bosniere demonstrerer mot regjeringens corona-innsats

«Ikke lek med livene våret» og «Gå av!» sto det på noen av plakatene under demonstrasjonen i Sarajevo tirsdag. Arrangørene av demonstrasjonen har varslet flere protester. Foto: Kemal Softic / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Over 1.000 personer marsjerte gjennom Sarajevos gater tirsdag for å kreve at regjeringen i Bosnia går av etter rekordhøye coronadødstall.