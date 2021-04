WHO varsler oppdatert AstraZeneca-vurdering

EUs legemiddeltilsyn EMA har også varslet en konklusjon fra sin sikkerhetskomité onsdag eller torsdag. Foto: Admir Buljubasic / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer ikke å ha noen grunn til å endre sin vurdering av at fordelene veier opp for ulempene ved AstraZeneca-vaksinen.