EU-topper minnet Tyrkia på betydningen av menneskerettighetene

Etter en videosamtale med Tyrkias president i mars, møtte Ursula von der Leyen og Charles Michel president Recep Tayyip Erdogan ansikt til ansikt i Ankara tirsdag. Arkivfoto: Stephanie Lecocq / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

EUs øverste ledere uttrykte håp om bedre samarbeid og bekymring for menneskerettighetenes kår under et besøk i Tyrkia tirsdag.