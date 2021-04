Eks-Adidas-eier Bernard Tapie overfalt og bakbundet i sitt eget hjem

Den kjente franske forretningsmannen Bernard Tapie ble bakbundet og slått med en kølle under angrepet. Både han og kona Dominique ble påført hodeskader. Les mer Lukk

Sikkerhetsvakter klarte ikke å forhindre at den kjente franske forretningsmannen Bernard Tapie og hans kone Dominique ble utsatt for et brutalt hjemmeran.