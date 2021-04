Disney-legenden Mark Elliott er død

Du har hørt ham i mange legendariske Disney-filmer som Tarzan, Peter Pan, Løvenes Konge, Skjønneten og udyre og Aladdin. Nå er stemmen bak de mange berømte introene borte.

«Trist å lese nyheten om at trailer-voice-over-artisten Mark Elliott er død. Hvis du så favoritt-Disney-filmene dine igjen og igjen på VHS, kjenner du stemmen hans.»

Slik minnes Mark Elliott (81) av blant andre forfatter og regissør Stefan Ellison.

Elliott var kreftsyk og døde lørdag på et sykehus i Los Angeles etter å ha fått to hjerteinfarkt.

– Han var enestående og snill, minnes Charlie Van Dyke, en venn og kollega.

– Vi har mistet en legende

Mark Elliott var kjent som stemmen som introduserte utallige, berømte Disney-produksjoner fra 1983 til 2008, skriver Hollywood Reporter.

En annen voice-over-skuespiller, Marc Graue, også han kjent som voice over-stemme til mange kjente tegnefilmer, skriver dette på Twitter:

– Vi har mistet en legende i Voice Over Community. Mark Elliott var en utrolig talentfull, søt og mild sjel som alltid var raus og snill. RIP, Mark. Du er savnet mer enn du noen vil få vite, skriver Graue.

Han fikk sitt gjennombrudd, da han leste inn traileren til den amerikanske actionkomedie Smokey and the Bandit i 1977. I 2008 gjorde han sitt siste oppdrag for Disney-konsernet.

– Den beste stemmen i barndommen min

Listen over store Disney-klassikere hvor Mark Elliott medvirket, er lang. De fleste mennesker har på et eller annet tidspunkt i livet stiftet bekjentskap med den legendariske «stemmen».

– For de som vokste opp med å se Disney på VHS og DVD, var Mark Elliott alltid der og fortalte oss om våre favorittfilmer og karakterer med sin uforglemmelige stemme. Jeg kommer til å savne ham mye, skriver Mat Brunet.

«RIP til den mest gjenkjennelige stemmen i Disneys historie, Mark Elliott. Jeg vil savne ham, den beste stemmen i barndommen min», er Ryan Amersons siste hilsen på Twitter.

«And now, our feature presentation»

Mark Elliott ble født John Harrison Frick Jr. i Cedar Rapids, Iowa i 1939. Han startet sin karriere som radio-DJ for flere radiostasjoner, og var vertskap for American Top 40 med Casey Kasem på 1970- og 80-tallet.

I løpet av radioprogramkarrieren valgte han å bruke scenenavnet Mark Elliott, skriver Insidethemagic.net.

Hans legendariske stemme skal ha blitt spilt inn i over 500 kampanjer, trailere og reklamefilmer. Elliott ble spesielt kjent for sin faste intro: «And now, our feature presentation.»

Nå er den allestedsnærværende stemmen og personligheten borte, men den vil for alltid ha risset seg inn i Walt Disneys filmunivers.

