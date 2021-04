Lege erklærte at George Floyd trolig døde av kvelning

NTB

Legen som erklærte George Floyd for død, vitnet mandag om at han på dødstidspunktet anså kvelning som den mest sannsynlige dødsårsaken.

I retten uttalte Bradford Langenfeld, som hadde vakt på Hennepin County Medical Center, at basert på informasjonen han hadde, var død ved kvelning «mer sannsynlig enn de andre mulighetene».

Han sa at Floyds hjerte hadde stanset før han kom til sykehuset, og at han ikke ble fortalt om noen forsøk fra politi eller forbipasserende på å gjenopplive ham, men at ambulansepersonell fortalte ham at de hadde forsøkt i 30 minutter, uten resultat.

Paramedicen som kom til stedet mens politimannen Derek Chauvin fortsatt hadde kneet på halsen til Floyd, sa i forrige uke at han var død allerede, og at han ikke kjente noen puls.

Brudd på reglene

Minneapolis' politisjef, Medaria Arradondo, som vitnet etter Langenfeld, sa at Chauvins kne mot Floyds hals var et brudd på politikammerets forsiktighetslinje.

Arradondo sa at Chauvin skulle ha sluppet opp med en gang Floyd ikke lenger gjorde motstand.

Han gjorde det klart at det at Chauvin ikke gjorde det, stred mot opplæringen deres folk får, og verdiene som politikammeret står for.

Arradondo ga Chauvin og tre andre som var involvert i hendelsen, sparken få dager etter hendelsen.

Risikerer 40 år

Den tidligere politimannen er tiltalt for forsettlig og forskjellige grader av uaktsomt drap på Floyd 25. mai i fjor. Chauvin presset kneet mot afroamerikanerens hals så lenge og hardt at han døde.

Chauvins forsvarer hevder at han bare gjorde det han var opplært til, og at Floyd døde som følge av rusproblemer og underliggende sykdom.

Blir Chauvin funnet skyldig, risikerer han opp til 40 års fengselsstraff.