Politi som døde ved Kongressen, ble verken knivstukket eller skutt

Politimannen som ble drept i et angrep ved Kongressen i Washington i forrige uke, ble verken knivstukket, kuttet eller skutt, sier en polititjenestemann.

William Evans, som hadde vært 18 år i kongresspolitiet, ble drept fredag da en mann kjørte bilen sin inn i ham og en kollega og deretter en veisperring ved Kongressen.

En video viser hvordan føreren av bilen, 25 år gamle Noah Green, hopper ut av bilen med en kniv og kaster seg mot de to politimennene.

I kaoset som oppsto, trodde politiet først at Green rakk å knivstikke Evans. Det var også frykt for at han kunne ha blitt skutt ved en feiltakelse av en annen politimann.

Politimannen William «Billy» Evans som ble drept i angrepet utenfor Kongressen i forrige uke. Foto: U.S. Capitol Police via AP / NTB

Etterforskningen pågår fortsatt, men det er ingenting som tyder på at Evans ble knivstukket, kuttet opp med noen gjenstand eller truffet av skudd, ifølge en polititjenestemann.

Etterforskerne fokuserer nå stadig mer på Greens mentale helse når de leter etter motiv for angrepet. De har fastslått at han led av vrangforestillinger, paranoia og selvmordstanker, ifølge tjenestemannen.

I poster i sosiale medier, som siden er slettet, hevdet Green at han ble overvåket av myndighetene og var utsatt for tankekontroll. Han sa også at han var tilhenger av Nation of Islam, en eldre, radikal amerikansk borgerrettsorganisasjon ledet av Louis Farrakhan, som ikke har noen tilknytning til islamisme.

Myndighetene fastslo tidlig at hendelsen ikke syntes å være terrorrelatert, og at verken islamister eller høyreekstreme sto bak.