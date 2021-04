Putin undertegnet lov om gjenvalg

NTB

Russlands president Vladimir Putin undertegnet mandag loven som gir ham mulighet til å gjenvelges to ganger og beholde makten til 2036.

Putin foreslo endringen i forbindelse med en grunnlovsreform som ble vedtatt med stort flertall i en folkeavstemning i juli og godkjent i nasjonalforsamlingen i mars.

Loven åpner for at Putin kan stille til valg til to nye seksårsperioder etter at hans nåværende periode utløper i 2024.

Han ble først valgt til president i 2000 og satt i to fireårsperioder. Etter et mellomspill som statsminister fordi han ikke kunne gjenvelges, ble han igjen president i 2012.

Motstanderne hans kaller loven et påskudd for at Putin kan fungere som «livstidspresident».