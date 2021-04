Russland med historisk militær opprustning i Arktis

Satellittfoto viser en enorm militær tilstedeværelse og russisk våpentesting i Arktis. Eksperter er bekymret.

Ifølge CNN har Russland igangsatt en storstilt test i et tidligere islagt område i Arktis. Ifølge eksperter forsøker landet å sikre den nordlige kysten som er en lukrativ potensiell fraktrute mellom Asia og Europa.

«Supervåpen» bekymrer eksperter

Satellittbilder viser enorme styrker og storstilt testing av våpen i området. Det er spesielt det nye russiske supervåpenet «Poseidon 2M39 torpedo» som bekymrer våpeneksperter og vestlige ledere. Utviklingen av våpenet skjøt fart etter at Russlands president Vladimir Putin i februar ba om at testingen skulle igangsettes. Den ubemannede torpedoen er drevet av en atomreaktor, og er utviklet til å kunne snike seg forbi kystforsvar.

Våpenet er konstruert for å kunne slippe et flere megatonn stort stridshode, og kan gjøre større områder ubeboelig i flere tiår etter et angrep, hevder russisk militær.

(Saken fortsetter under bildet)

En russisk soldat står vakt ved militærbasen på Kotelnijøya. Les mer Lukk

Ruster opp nært Alaska

I november uttrykte USAs assisterende minister for internasjonal sikkerhet Christopher A. Ford at Poseidon-våpenet er utviklet for å «drukne USAs kystbyer med en radioaktiv tsunami», skriver CNN.

Satellittfoto offentliggjort av Maxar viser en sterk pågående opprustning av russisk militær og utstyr langs landets arktiske kyst. I tillegg til «Poseidon» har Russland rustet opp med bombefly, jagerfly og et nytt radarsystem nært kysten av Alaska.

– Russland driver med en storstilt oppussing av gamle Sovjet-stasjoner og radar-installasjoner, sier Pentagons talsmann Thomas Campbell til CNN.

I tillegg til oppdateringene styrker landet sine forsvarsevner i området, noe som bedrer deres muligheter til å nekte gjennomfart i strategisk viktige deler av Arktis, mener Campbell.