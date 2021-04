Alvorlige anklager mot Israels valgvinner

Demonstranter utenfor distriktsdomstolen i Jerusalem, der Israels lengstsittende statsminister Benjamin Netanyahu måtte møte for å høre aktor legge fram straffesaken mot ham mandag.

Rettssaken mot Israels korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu er i gang for alvor. Samtidig starter jakten på en ny regjering etter valget.

Netanyahus tilhengere og motstandere demonstrerte under et stort politioppbud utenfor distriktsdomstolen i Jerusalem mandag. I flere måneder har en protestbevegelse som har gitt Netanyahu tilnavnet «kriminalitetsministeren», krevd at han går av.

Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd og risikerer fengselsstraff dersom han blir kjent skyldig. Han nekter for å ha gjort noe galt.

Etter gjentatte utsettelser var det duket for aktoratets åpningsprosedyre og de første vitneforklaringene i saken mot Israels lengstsittende statsminister.

Nøkkelvitne

Aktoratets første vitne uttalte seg om anklagene om at Netanyahu skal ha bedt om positiv medieomtale i bytte mot fordeler til telegiganten Bezeq.

Tidligere toppsjef i den Bezeq-eide nettavisen Walla, Ilan Yeshua, fortalte at innblandingen i nyhetsdekningen startet i 2012 med forespørsler fra «statsministeren og hans familie», melder Haaretz.

– Forespørslene var i hovedsak å få negative artikler om statsministeren og hans kone til å forsvinne, og å publisere artikler som gagnet dem, sa Yeshua.

Fra statsministerens leir kom det også ifølge ham forespørsler om å gi negativ omtale til Netanyahus politiske rivaler.

Benjamin Netanyahu Netanyahu er den første israelske statsministeren som blir stilt for retten mens han ennå sitter som regjeringsleder. Her er han i retten i Jerusalem mandag.

Kort opptreden

Aktor Liat Ben-Yari åpnet rettsmøtet med å si at Netanyahu misbrukte «den store regjeringsmakten som er betrodd ham, blant annet for å kreve og oppnå utilbørlige fordeler fra eierne av store medier i Israel, for å fremme sine personlige forretninger – også i møte med sitt ønske om å bli gjenvalgt».

Statsministeren fikk forlate rettssalen etter åpningsprosedyrene og før vitneforklaringene startet. Hans advokater ble avbrutt av dommeren da de forsøkte å motsi aktoren. I et tidligere rettsmøte nektet Netanyahu straffskyld på alle punkter.

Politisk drama

Samtidig gikk startskuddet for et nytt politisk drama, som før en eventuell dom kan avgjøre Netanyahus politiske skjebne etter valget 23. mars.

Valget var det fjerde valget på to år uten en klar vinner, og dermed fortsetter en av de verste politiske krisene i landets historie.

Netanyahus høyreparti Likud kom på førsteplass og vant 30 av de 120 plassene i nasjonalforsamlingen Knesset. Men det er usikkert om Netanyahu er i stand til å danne en stabil regjeringskoalisjon.

Flest stemmer

President Reuven Rivlin innledet mandag to dager med sonderinger i Knesset for å finne ut hvem som har best sjanse til å danne parlamentarisk flertall.

Nasjonalforsamlingen er dypt splittet mellom dem som støtter Netanyahu, og dem som er fast bestemt på å få ham ut av regjeringskontorene etter tolv år.

Sedvanen er at presidenten gir den partilederen som får støtte fra flest representanter, 28 dager til å danne regjering. Fristen kan utvides med 14 dager.

Netanyahu fikk som ventet støtte fra sine 30 partifeller. I tillegg får han trolig støtte fra 16 representanter for Israels ultraortodokse jødiske partier og 6 fra det ytterliggående høyrepartiet Religiøs sionisme. Til sammen blir det ni færre enn det som kreves for å få rent flertall.

Ideologisk splittelse

Den andre siden er ideologisk splittet og har ikke samlet seg om noen leder, og det er derfor godt mulig at flest folkevalgte peker på Netanyahu.

Men i forrige uke antydet Rivlin, til Likuds store frustrasjon, at han ikke nødvendigvis vil la seg styre bare av matematikken. Presidenten sa at han vil gi mandatet til den representanten som har sjanse til å danne en regjering «som vil hele splittelsene mellom oss og gjenoppbygge det israelske samfunnet».

Usedvanlige koalisjoner kan bli nødvendig for å komme ut av den politiske hengemyra, la Rivlin til.

Anklager mot Rivlin

Gitt det anstrengte forholdet mellom statsministeren og presidenten, tolket Likud uttalelsene som et tegn på at presidenten stilltiende har alliert seg med anti-Netanyahu-leiren.

Samtidig er det tilsynelatende umulig for noen av blokkene å danne regjering uten støtte fra islamistpartiet Raam – som har fire seter – under ledelse av Mansour Abbas. Noe slikt har ikke tidligere skjedd i israelsk politikk.

Abbas har sagt at han er åpen for å lytte til alle parter, men Religiøs sionisme har avvist å sitte i noen regjering med Raam. Det kan stikke kjepper i hjulene for Netanyahus håp om å danne en ny koalisjon.

Femte valg

Dermed er det ikke usannsynlig at Israel vil måtte holde sitt femte valg på under tre år.

Noen rask rettsavgjørelse i korrupsjonsrettssaken ventes ikke, og en kjennelse er flere måneder unna. Netanyahu vil ikke bli tvunget til å gå av som statsminister med mindre han dømmes og alle ankemuligheter er brukt opp. Det kan ta flere år.