Jordansk prins vil ikke adlyde ordre

Prins Hamzah bin al-Hussein sammen med lillebroren Hashem i parlamentet i Amman i 2006. To år tidligere tok deres eldre halvbror, kong Abdullah, kronprinstittelen fra Hamzah og utnevnte sin egen sønn Hussein til tronarving. Les mer Lukk

NTB

Jordans prins Hamzah sier han vil trosse ordre i husarrest etter at myndighetene anklaget ham for å ha deltatt i et komplott mot halvbroren kong Abdullah.