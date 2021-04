Slovenia suspenderer AstraZeneca for dem under 60

Slovenias statsminister Janez Jansa fikk sin første dose av AstraZenecas koronavaksine 26. mars. Nå suspenderer landet AstraZeneca for dem under 60 år. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Slovenia stanser inntil videre bruken av AstraZenecas koronavaksine for dem under 60 år, opplyser lederen for helsedepartementets rådgivende komité.