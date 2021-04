Heavy metal-artist tar opp kampen for ytringsfriheten i Polen

Den polske heavy metal-rockeren Adam Darski har sett seg lei på å bli stilt for retten for blasfemi. Nå tar han opp kampen for ytringsfriheten gjennom crowdfunding. Foto: AP / NTB.

Den polske heavy metal-stjernen Adam Darski er lei av å bli forfulgt av Polens blasfemilov. Han har nå opprettet crowdfunding for å slåss for ytringsfriheten.

Adam Darskis kunstneriske navn er «Nergal» – navnet på en gammel babylonsk demon. Han er vokalist og gitarist i det kjente teknisk death metal-bandet Behemoth. Behemoth er et vesen fra den jødiske bibelen.

Darski er kjent for å provosere. Og med strenge polske blasfemilover har han fått et stort problem: bøter.

En domstol dømte i forrige måned Darski til å betale en bot for å stemple et bilde av seg selv over et bilde av jomfru Maria. Det var den sjette saken mot ham. En annen av sakene kom etter at han hadde revet opp en bibel på scenen og kommet med grove kommentarer om Polens mektige katolske kirke.

Har fått nok

Nå har han fått nok av å bli tiltalt i henhold til blasfemiloven.

– Jeg slår alarm, sier den sterkt tatoverte 43-åringen, kledd helt i svart, i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Etter den siste tiltalen opprettet han et crowdfunding-nettsted kalt «Ordo Blasfemia» – en hånende referanse til den ultrakonservative, kristne Ordo Iuris-organisasjonen. Det er en uavhengig juridisk organisasjon, som ser det som sin oppgave å delta aktivt i forsvaret av grunnloven og kristne verdier.

– I 1989 satte vi stopp for et totalitært, kommunistisk regime. Bare noen år senere har vi fått et nytt religiøst, nasjonalistisk regime, sier han.

– Jeg vil bare skape kunst, la meg gjøre det! Det er forferdelig hvis en kunstner trenger å spørre seg selv – eller konsultere en advokat – hver gang han vi si noe, spille inn noe, uttrykke seg, sier Darski.

Bøter det vanligste

Det er paragraf 196 i den polske straffeloven, som skaper problemer for Darski og en rekke andre. Paragrafen har en strafferamme på to år for religionsfornærmelse. Det mest vanlig er imidlertid å gi bøter.

Bruken har blasfemiparagrafen har økt de siste årene under regjeringen til det sterkt konservative og nasjonalistiske partiet, Lov og rettferdighet (PiS).

Det var 90 rettsforfølgelser knyttet til paragrafen i 2018. Det var 136 saker i 2019 og 146 saker i 2020, ifølge polske medier.

Nå har altså Darski fått nok av det han kaller forfølgelse av katolske dogmer.

Friheten står i fare

Målet hans er å slå «bastardene en gang for alle».

– Jeg gjør det for alle kunstnerne i Polen som har blitt straffet for blasfemi, sier han.

– Og dessuten for at folk skal forstå at vi står i alvorlig fare for å miste friheten vår, sier han.

Så langt har han samlet inn over 45.000 euro, nærmere 450.000 kroner.