Egypts gamle faraoer på parade gjennom Kairo

En kolonne kjøretøy med svært uvanlig last passerte lørdag kveld gjennom sentrum av Kairo. På lasteplanet hadde hver av dem levningene av en fordums hersker – totalt 22 kvinnelige og mannlige faraoer. De ble fraktet til et nytt museum i den egyptiske hovedstaden med et stort sikkerhetsoppbud på plass.

De over 3000 år gamle mumiene til Ramses II, dronning Hatshepsut og 22 andre egyptiske konger og dronninger var lørdag på parade gjennom Kairo.

Den historiske prosesjonen gikk fra mumienes nåværende hvilested, Det egyptiske museet, til sitt nye, og forhåpentligvis siste hvilested, det nye nasjonale museet for egyptisk sivilisasjon, på andre siden av Kairo.

Paraden er om lag fem kilometer lang, og det er strenge sikkerhetstiltak. Egypt har fjernet sine strengeste coronatiltak, da landet ikke har hatt større smitteutbrudd på lengre tid.

Både fotgjengere og kjøretøy var stengt ute fra Tahrir-plassen, der dagens museum ligger, og resten av ruten prosesjonen skal passere.

Fraktes i spesialbygde bokser

Hver av mumiene vil bli fraktet i en spesielt dekorert bil, omringet av uniformerte motorsykler og hester med en replika av krigsvogner. Prosesjonen omtales som faraoenes «gylne parade».

Under transporten er mumiene også fraktet inn i spesiallagde nitrogenfylte bokser, som skal beskytte dem fra eksterne faktorer. Myndighetene har i tillegg nyasfaltert veien paraden skal følge, for å sikre en så myk transport som mulig.

Det er stort politioppbud på plass for å sikre at prosesjonen, omtalt som faraoenes «gylne parade», går trygt for seg. 18 konger og fire dronninger skal fraktes på hver sin plattform dekorert på gammelegyptisk vis.

De fleste av mumiene ble oppdaget mellom 1881 og 1898 i ruinene av byen Teben, Egypts gamle hovedstad.

– De har allerede sett sin andel av bevegelser rundt i Kairo og før det i Teben, der de ble flyttet fra sine gamle graver til andre steingraver av sikkerhetsgrunner, sier professor i egyptologi, Salima Ikram, ved det amerikanske universitetet i Kairo til BBC.

Da mumiene ble fraktet til Kairo på 1880-tallet ble de fleste fraktet med båt langs Nilen, eller med tog.

Frykter «faraoens forbannelse»

Nå skal de i pomp og prakt fraktes til det nye museet, som skal åpne senere denne måneden. Egyptiske myndigheter håper museumsåpningen kan hjelpe turismen i landet, som har lidd veldig under coronapandemien, og også før det, med den politiske ustabiliteten i landet det siste tiåret.

Her fraktes dronning Hatshepsut i en konvoi ute fra det egyptiske museet i Kairo og skal kjøres de drøye fem kilometerne til sitt nye hjem på andre siden av byen.

Paraden har ikke bare vært positivt mottatt og flere har fryktet at å flytte mumiene vil bringe ulykke over landet.

«Død vil komme med raske vinger over de som forstyrrer kongens fred», står det blant annet over graven til Tutankhamon, da den ble oppdaget i 1922.

De siste ukene har det vært flere ulykker i landet, som overtroiske kritikere mener er faraoenes forbannelse.

I forrige uke døde flere mennesker i en togulykke i Sohag i Egypt, og for en liten uke siden ble hele verdens oppmerksomhet rettet mot Suezkanalen, da et containerskip kjørte seg fast og blokkerte kanalen for all trafikk i omtrent en uke, noe som har kostet verdenshandelen flere milliarder dollar.

Det har også i en årrekke vært debatt i landet hvorvidt landets gamle konger bør vises frem på museum eller få hvile i fred i sine opprinnelige graver.

Prosesjonen lørdag ettermiddag skjer i kronologisk rekkefølge, med den eldste faraoen Sekenenra Tao II, som hersket over Sør-Egypt for rundt 3.600 år siden, først. Den siste i rekken er Ramses IX, som hersket i det 12. århundret før vår tidsregning.

Imellom dem finnes blant annet levningene av Ramses II, som hersket i 67 år, og Egypts mektigste kvinnelige farao, dronning Hatshepsut.