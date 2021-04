Trafikken gjennom Suezkanalen kan gå som normalt igjen

Trafikken gjennom Suezkanalen er nå i ferd med å vende tilbake til det normale, etter at konteinerskipet Ever Given (bildet) ble trukket av grunn 29. mars. Foto: AP / NTB

NTB

Alle de 422 skipene som ble liggende innesperret og vente da det store konteinerskipet Ever Given blokkerte Suezkanalen, er nå kommet gjennom.

De siste 85 skipene passerte gjennom kanalen lørdag, og i løpet av et par dager vil skipstrafikken gjennom den viktige handelsruten gå som normalt, opplyser lederen for Suez Canal Authority (SCA), Osama Rabae lørdag.

Konteinerskipet Ever Given, som med sine 400 meter er et av verdens største, gikk på grunn og sperret kanalen 23. mars. Først seks dager senere ble det trukket løs.

Ever Given ligger fortsatt for anker i kanalen, men i en strekning som er bred nok til at andre skip kan passere med god margin.