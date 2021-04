FN-soldater drept i Mali

NTB

Fire soldater fra FNs fredsbevarende styrke ble drept og 19 såret i et angrep mot en FN-leir i Mali langfredag.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer angrepet på det sterkeste.

Angrepet var rettet mot en leir i Aguelhok i Kidal-regionen. Fire soldater fra Tsjads bidrag til styrken ble drept, og 19 andre såret. Guterres roser FN-soldatenes tapperhet ved å slå tilbake angrepet.

Helikoptre ble sendt til stedet for å evakuere de sårede. Leiren huser for det meste fredsbevarende soldater fra Tsjad.

Angriperne ble påført store tap og etterlot flere av sine egne døde på stedet for angrepet, opplyser FNs Minusma-styrke.

Guterres viser til at angrep som rettes mot fredsbevarende styrker, kan utgjøre krigsforbrytelser i henhold til internasjonal lov, og at det kan føre til sanksjoner mot de ansvarlige. Han oppfordrer myndighetene i Mali til å gjøre alt de kan for å identifisere og stille gjerningsmennene til ansvar.

Mali har forsøkt å stanse et islamsk ekstremistopprør siden 2012.