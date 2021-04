100 millioner amerikanere er vaksinert

President Joe Biden, her med kona Jill, har nådd sitt første mål om 100 millioner vaksinerte amerikanere. Foto: Andrew Harnik / AP/ NTB

NTB

USA har passert målsettingen om å gi minst en dose coronavaksine til over 100 millioner amerikanere.

Ifølge det amerikanske legemiddeltilsynet Centers for Disease Control and Prevention var 101.804.762 mennesker fredag vaksinert med minst en dose. Det utgjør rundt 30 prosent av USAs befolkning.

Nesten 58 millioner er fullvaksinert, enten med to doser eller med en dose av vaksinene som bare trenger en dose. Over halvparten er 65 år eller over.

President Joe Biden hadde lovet at 100 millioner mennesker skulle være vaksinert i løpet av hans første 100 dager som president.

Da det var klart at dette målet ville bli nådd, økte han løftet til 200 millioner doser, og i forrige uke lovte han at 90 prosent av alle voksne amerikanere ville få tilbud om å bli vaksinert innen 19. april.