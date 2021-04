Russisk menneskerettsgruppe med rapport om Russlands framferd i Syria

NTB

En russisk menneskerettighetsgruppe la fredag fram en rapport om russiske krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene i Syria.

Rapporten til Memorial og andre grupper ber russerne våkne opp og ta ansvar for grove russiske overgrep i Syria.

Rapporten er den første som er laget av russiske menneskerettighetsaktivister og berører et tema som er nærmest tabu i Russland.

Den retter søkelyset mot ofrene for Russlands militære operasjoner i Syria og står i sterk kontrast til den offisielle framstillingen av krigen, der de russiske styrkene hylles for innsatsen mot terroristene i IS og støtten til Bashar al-Assads regjering.

Over 150 syriske flyktninger i Libanon, Jordan, Tyrkia, flere europeiske land og i Russland ble intervjuet for å lage den over 200 sider lange rapporten. Intervjuerne fikk ikke adgang til å reise inn i Syria.

De fikk høre beretninger om vilkårlige arrestasjoner, forsvinninger, tortur, utenomrettslige henrettelser, bruk av forbudte våpen mot sivile, sult, seksuelle overgrep og andre tilfeller av misbruk.

– Ikke en redning

– Det overveldende flertallet av dem vi intervjuet, ser ikke på Russland som en redning, men som en ødeleggende utenlandsk styrke som bidro til å støtte opp under krigsforbryteren som styrer landet deres, heter det i rapporten.

– Noen av dem vi intervjuet, fortalte at de eller deres nærmeste ble utsatt for russiske bomber, sier rapporten.

I rapporten anklages Russland for blant annet vilkårlig bombing av sivile og støtte til det syriske regimet, som anklages for grusomheter som kjemiske gassangrep på sivile og utsulting av folk i beleirede byer.

Aktivistene har også notert seg overgrep som de USA-ledede styrkene har stått for, men sier at de fleste vitnebeskrivelsene dreide seg om «overgrepene til regjeringsstyrkene og deres allierte, samt væpnede opposisjonsgrupper, inkludert terrorgrupper».

Sammenligner med Tsjetsjenia

Oleg Orlov i Memorial sammenligner den russiske bombingen av sivile i Syria med de militæres taktikk i Tsjetsjenia, der Russland utkjempet to kriger mot separatister.

En kvinne fra Homs, som var under beleiring fra 2013 til 2016, fortalte forfatterne av rapporten at den russiske intervensjonen hadde styrket det syriske regimets handlingsvilje.

– I de seks månedene fra den russiske bombingen startet, var det flere ofre enn gjennom to år med syrisk bombing, sier hun.

Russland avviser at det syriske regimet har brukt kjemiske våpen, men intervjuerne fikk vitneprov fra flere om angrep med sarin og andre kjemiske våpen.

Ukjent for mange

Forfatterne av rapporten ønsker at så mange russere som mulig skal få lese rapporen og innse sitt ansvar for hva som foregår i deres navn i Syria.

De sier at mange russere ikke er klar over hvor utbredt brudd på menneskerettighetene og krigsforbrytelser er i Syria, selv om Russland har vært engasjert i krigen siden 2015.

– Vi føler oss både bitre og skamfulle over hvordan de vi snakket med, ser på oss russere, sier Orlov i Memorial.