Deltakerne i atomavtalen med Iran er klare for å ønske USA velkommen tilbake

NTB

Iran og de andre deltakerne i atomavtalen er klare for å ønske USA velkommen tilbake til avtalen. Neste uke blir det nye samtaler i Wien.

Det var på forhånd varslet at deltakere fra Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland, Russland og Iran skulle holde et digitalt møte langfredag. En av EUs øverste diplomater, Enrique Mora, hadde fått ansvaret for å lede møtet.

I en felles uttalelse understreker landene fredag ønsket om å bevare atomavtalen og sørge for at den blir implementert fullt ut. Neste uke blir det holdt flere samtaler i Wien i Østerrike, der også USA skal delta.

Formålet med samtalene i Wien blir å diskutere tiltak som sanksjonslettelser og implementering av avtalen.

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

Trakk seg fra avtalen

President Joe Bidens forgjenger Donald Trump trakk USA fra avtalen i 2018. Han innførte også nye sanksjoner mot Iran. Iran svarte med å bryte deler av avtalen, og nekter å overholde avtalen så lenge USAs sanksjoner består.

I en uttalelse gjengitt på statlig TV i Iran sier landets forhandlingsleder Abbas Araghchi at det ikke trengs nye forhandlinger for at USA skal vende tilbake til avtalen. Ifølge ham er veien videre «ganske klar».

– USA kan vende tilbake til avtalen og slutte å bryte loven på samme måte som de trakk seg fra avtalen og innførte ulovlige sanksjoner mot Iran, sier han.

Ville ha med USA

EU hadde foreslått at også USA skulle være med på fredagens møte, men det ble avvist av Iran.

Avtalen, som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), gir internasjonalt innsyn i og legger sterke begrensninger på Irans atomprogram. Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen.