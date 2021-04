Politiet: Ofrene i skyteepisode i California var ikke tilfeldig utvalgte

NTB

Mannen som drepte fire personer, inkludert en 9 år gammel gutt, i en skyteepisode sør i California, kjente alle ofrene, ifølge politiet.

– Dette var ikke tilfeldig vold, sa politibetjent Jennifer Amat. De tror gjerningsmannen hadde personlige eller forretningsmessige motiver.

Politiet rykket onsdag ut til en to etasjers kontorbygning i Orange, like sørøst for Los Angeles, etter å ha fått melding om skyting. Der traff politiet den mistenkte gjerningsmannen, som ble skutt og såret, ifølge politiet.